اونلاين | رابط ahly look مشاهدة مباراة الاهلي اليوم oN Sport مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر LIVE NOW يلا شوت

رابط ahly look مشاهدة مباراة الاهلي اليوم oN Sport مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر LIVE NOW يلا شوت

رابط ahly look مشاهدة مباراة الاهلي اليوم oN Sport مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر LIVE NOW يلا شوت

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء جديد أمام فريق النجوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة؛ حيث يأتي بعد فريق بيراميدز الذي يحتل صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط.

ويستضيف ستاد بتروسبورت هذا اللقاء يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر مايو الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة والربع مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة والتاسعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

إما عن القنوات الناقلة للمباراة، فستقوم قنوات أون سبورت “ON Sports” والنيل الرياضية “Nile Sport” بالبث المباشر للمباراو في موعدها المحدد، في ظل تقديم استوديوهات تحليلية مع باقة من أفضل محللي ومتابعي الأحداث الرياضية.