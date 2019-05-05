اونلاين | yalla shoot مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم hd (رابط yalla shoot)

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yalla shoot مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم hd (رابط yalla shoot)

بث مباشر لمباراة الأهلي والنجوم ضمن مباريات الجولة 29 للدوري المصري الممتاز والذي يحتل صدارته الأهلي بالتساوي مع بيراميدز ويتبقى الأهلي مبارتين مؤجلتين.

ويسعى الأهلي مباراته اليوم ضد النجوم لمواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بدرع الدوري داخل القلعة الحمراء في ظل منافسة قوية هذا الموسم بين الثلاثي الأهلي وبيراميدز والزمالك.

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موعد مباراة الاهلي والنجوم اليوم الأحد.

يذاع البث المباشر لمباراة الأهلي ضد النجوم في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة الأهلي لديه ٦٤ نقطة بالتساوي مع بيراميدز الذي يواجه المصري مساء اليوم الأحد في مواجهات تحدد بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري المصري .

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد النجوم مساء اليوم الأحد.