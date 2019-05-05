اونلاين | NILE SPORT.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر| رابط سريع HD AHLY WON

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NILE SPORT.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر| رابط سريع HD AHLY WON

يدخل الأهلي اللقاء وعينه علي الثلاث نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2018/2019، والذي يتصدره الأن بيراميدز قبل هذا اللقاء بفارق الأهداف عن الأهلي، ولكن الأهلي له مبارتان أقل من بيراميدز ، والمباريات القادمة للأهلي في مسابقة الدوري هي مباريات كؤس، يدخلها بشعار الفوز فقط، والفوز بلقب الدوري في يد الأهلي وهو صاحب الحظ الأوفر، شرط أن يفوز في جميع المباريات المتبقية، دون النظر لنتائج الفرق الأخري ورصيد الأهلي 64 نقطة.

NILE SPORT.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر| رابط سريع HD AHLY WON

النجوم يدخل المباراة وهو متذيل ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد25 نقطة، ومهدد بالهبوط ويسعي من خلال اللقاء بالخروج بنتيجة إيجابية، ولو بنقطة قد تكون طوق النجاة له في البقاء بالدوري.

NILE SPORT.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر| رابط سريع HD AHLY WON

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التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

حراسة المرمي (محمد الشناوي)

خط الدفاع( ياسر إبراهيم،أيمن أشرف، علي معلول،محمد هاني)

خط الوسط(حمدي فتحي،عمرو السوليه،رمضان صبحي ،جونيور أجايي ،جيرالدو)

الهجوم (وليد أزارو)