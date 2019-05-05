اونلاين | عاجل مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث حي كورة ستار لايف بث مباشر في الدوري المصري

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عاجل مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث حي كورة ستار لايف بث مباشر في الدوري المصري
ويفقد الأهلي أمام النجوم خدمات أكثر من لاعب، فى مقدمتهم سعد سمير وكريم نيدفيد، ويعول مارتن لاسارتى فى لقاء الليلة على نجوم الفريق، أمثال على معلول، عمرو السولية، وليد آزارو، رمضان صبحى، أحمد فتحى، حمدى فتحى ووليد سليمان العائد من إصابة طويلة بعدما شارك فى لقاء طلائع الجيش الأخير لعدة دقائق.
عاجل مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث حي كورة ستار لايف بث مباشر في الدوري المصري