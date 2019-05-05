اونلاين | لقب الدوري المصري يا AHLY مشاهدة مباراة AL-AHLY VS NOGOOM FC LIVE HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقب الدوري المصري يا AHLY مشاهدة مباراة AL-AHLY VS NOGOOM FC LIVE HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقب الدوري المصري يا AHLY مشاهدة مباراة AL-AHLY VS NOGOOM FC LIVE HD

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، يستضيف نادي النجوم نظيره النادي الأهلي مساء يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب ستاد بتروسبورت، وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز النادي الأهلي على نادي النجوم بنتيجة هدفين دون رد ويريد النادي الأهلي أن يكرر مافعله في مباراة الذهاب لقاء من المفترض أن يكون سهل على الورق ولكن على أرضية الملعب سنشاهد شئ أخر.

Advertisements

لقب الدوري المصري يا AHLY مشاهدة مباراة AL-AHLY VS NOGOOM FC LIVE HD

رابط يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اونلاين، يدخل النادي الأهلي مباراة النجوم ويريد أن يحقق الانتصار والاستمرار على هذا النهج حتى نهاية الموسم، هذا وقد حقق المارد الأحمر (الأهلي) فوزاً ثميناً في الجولة الماضية على نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وأصبح النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة وفي المركز الأول نادي بيراميدز بنفس الرصيد ولكن متصدر بفارق الأهداف وجدير أن نادي بيراميدز لعب 30 مباراة والنادي الأهلي لعب 28 مباراة لذلك يتصدر نادي بيراميدز الدوري بفارق الاهداف والمباريات أيضا .

لقب الدوري المصري يا AHLY مشاهدة مباراة AL-AHLY VS NOGOOM FC LIVE HD