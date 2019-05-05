اونلاين | HD بث مباشر الاهلي ضد النجوم HD | AL-AHLY TV HD Live Stream

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HD بث مباشر الاهلي ضد النجوم HD | AL-AHLY TV HD Live Stream

يدخل الأهلي مباراة الليلة وهو فى المركز الثانى، بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة، ويمتلك الفريقان 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، وإن كان خاض مباراتين أكثر من الأهلى، أما النجوم فيحتل المركز الأخير فى جدول المسابقة بـ25 نقطة وهو ما يعنى أن مباراة الليلة تُمثل صراعاً بين "أهل القمة والقاع" ويتطلع الأحمر للفوز على النجوم للصعود واستطلاع "هلال" قمة الدورى قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم، خاصة إذا تعثر بيراميدز أمام المصرى، سواء بالتعادل أو الخسارة، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة والنصف مساء اليوم أيضاً.

HD بث مباشر الاهلي ضد النجوم HD | AL-AHLY TV HD Live Stream