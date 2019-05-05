رياضة | نجم ليفربول يتحدث عن إصابة صلاح.. ومواجهة السيتي أمام ليستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يتحدث عن إصابة صلاح.. ومواجهة السيتي أمام ليستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أندرو روبرتسون ظهير نادي ليفربول، عن شعوره وقتما حدثت إصابة محمد صلاح الخطيرة خلال مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي، أمس السبت.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الرأس عقب تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك" في الدقيقة 73.

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وقال روبرتسون، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "في البداية، لقد شعرت بالضيق لما حدث لصلاح، وعندما خرج من الملعب نظرت إلى الساعة، واعتقدت أنه ما زالت أمامنا فرصة لتعديل النتيجة في الوقت المتبقي".