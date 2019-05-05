رياضة | أسوان يضع 8 لاعبين على قائمة الإنتظار للموسم الجديد

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان وضع ثماني لاعبين على قائمة الإنتظار بالموسم الجديد.

وشملت قائمة اللاعبين كلاً من : أبو بكر محمد، ومحمد فتحي، ورمضان ربيع، ومحمود كمال، علي الفرارجي، وحمد محمد حمد، وعباس مصطفى، وعمار شحاتة، وإسلام محمد .

على جانب آخر رحل عن صفوف الفريق الأسواني، عاطف زكي، وخليل جمال، وأحمد الأمور، يحيى جمال ومصطفى محرات.

وكان النادي قد أبقى على 11 لاعبا للتواجد في الممتاز وهم رضا السيد وطلعت الجبلاوي ، ومحمد جابر وعبدالله السنجهاوي، ومحمود نعيم ، وأحمد عامر وهيثم الفيل وأحمد فتحي، وحسن طارق ومحمد الصباحي وبدارة سيلا.