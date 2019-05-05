رياضة | قائد بوروندي لـ"الخليج 365 الرياضي" : صعودنا لكأس الأمم الإفريقية أكبر إنجاز في تاريخنا.. والجميع لديه فرصة تحقيق اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد بوروندي لـ"الخليج 365 الرياضي" : صعودنا لكأس الأمم الإفريقية أكبر إنجاز في تاريخنا.. والجميع لديه فرصة تحقيق اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

" صعودنا لكأس الأمم إنجاز كبير"، بهذه الكلمات بدأ " سليماني نديكومانا"، مهاجم المنتخب البوروندي و لاعب نادي العدالة السعودي حديثه للفجر الرياضي، حول بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحدث، سليماني، قائلا : التأهل لكأس الأمم في مصر، هو أحد أكبر الإنجازات في تاريخ كرة القدم البوروندية.

وعن طموحات المنتخب البوروندي في الكان، قال :"طموحنا خلال البطولة بالطبع هو إجتياز الجولة الأولي"دور المجموعات"، ويمكننا فعل ذلك، كرة القدم لا يوجد بها شيء مستحيل.

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وعن مجموعة منتخب بلاده في الكان و التي تضم كل من نيجيريا وغينيا ومدغشقر، قال :" يجب القول في البداية، أنه لا يوجد فريق صغير في هذه البطولة ، لكن هناك أسماء كبيرة مثل نيجيريا وغينيا لديهم لاعبون ذو خبرة وأيضًا لديهم خبرات للمشاركة في هذه البطولة ، لكن طالما أننا ضمن مجموعة واحدة فلدينا جميعا فرص الصعود ، فسنقوم بكل شيء حتى الجولة الأخيرة حتي نتمكن من تحقيق ذلك.

و عن رأيه في المنتخب المصري قال:"بالطبع لدى مصر فريق جيد يضم لاعبين كبار، مثل محمد صلاح ولاعبين أخرين أصحاب خبرات ويمكنهم تقذيم بطولة تنافسية جيدا جدا.

وعن توقعاته للمنافسين على كأس الأمم، قال :"جميع المنتخبات ستستعد بقوة للبطولة فليس من السهل، توقع من المنافسين علي اللقب فالجميع لديه الفرصة في التنافس علي تحقيق البطولة .

و يذكر أن سليماني لعب مع المنتخب البورندي 19 مباراة دولية، كان أخرهم أمام المنتخب الجابوني في ختام تصفيات الكان، و سجل اللاعب مع منتخب بلاده 12 هدف.