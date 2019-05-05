رياضة | الأهلى يتفهم موقف "بريزنتيشن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلى يتفهم موقف "بريزنتيشن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم التواصل بين الإدارات المعنية بالنادي الأهلي وشركة بريزنتيشن، في ظل حرص الطرفين على استمرار التعاون والشراكة بينهما, وحفاظًا على هذه العلاقة التي أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.

وقد تم تفهم موقف الشركة، والذي أدى إلى الموقف المالي، واستمع إلى المقترحات المقدمة من الشركة في هذا الشأن.