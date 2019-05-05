رياضة | حصاد وهدافي المجموعة الثانية من دورة الترقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد وهدافي المجموعة الثانية من دورة الترقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مباريات دوري الترقى للمجموعة الثانية للقسم الثالث المؤهلة للقسم الثاني بصعود فريقين مالية كفر الزيات والبنك الأهلي.

ويقدم الخليج 365 الرياضي حصاد وارقام المجموعة الثانية في النقاط التالية:

*عدد المباريات : 20 مباراة .

* عدد مرات الفوز : 13 مباراة .

* عدد مرات التعادل : 7 مباريات

* تعادل سلبى : مباراتين.

* تعادل ايجابي : 5 مباريات

* عدد الاهداف 43 هدف

* سجل في الدور الأول 17 هدف.

* سجل في الدور الثاني 26 هدف.

* أكثر فريق سجل اهداف السكة الحديد 12 هدف.

* أقل فريق سجل اهداف نجمة سيناء 6 اهداف.

* أكثر فريق تلقى شباكه اهداف نجمة سيناء 20 هدف.

* أقل تلقى شباكه اهداف البنك الاهلي 3 اهداف.

* البنك الاهلي لم يتلقى أى هزيمة.

* أكثر فريق تلقى الهزيمة نجمة سيناء 6 مباريات.

* أكثر الأندية تحقيقا التعادلات البنك الاهلي 5 مباريات

* أقل فريق تعادل نجمة سيناء مباراة واحدة

* اكبر فوز فوز فريق البنك الاهلي على نجمة سيناء بخمسة أهداف مقابل هدف

* وفوز فريق السكة الحديد على فريق الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدفين

* من الأرقام القياسية

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سجل فريق البنك الاهلي خلال الدورة 10 اهداف جاءت 4 اهداف في 8 دقائق في مباراة نجمة سيناء



* سقط أخلاقية

رفض نادى البنك الاهلي حضور مسؤلى السكة الحديد في مباراتة أمام فريق مالية كفر الزيات مما اضطر محمد نافع عضو مجلس الإدارة ومحمد جمال المدير الاداري من متابعة اللقاء من أعلى أحد المنازل المطلة علي ملعب المباراة.

* هدافي المجموعة الثانية:

1- وليد فيصل 3 أعداف

2- مجدى عطوة 3 أهداف

3- احمد عارف توتى 3 أهداف

4- احمد عيد 3 أهداف

5- فوزى الكاشف 3 أهداف

6- محمود مجدى 3 اهداف

7- أحمد البيلي هدفين

8- عبد الله عثمان هدفين

9- احمد العوضي هدفين

10-ياسر ابراهيم هدفين

11- أحمد عبد الغني هدفين

12- على صابر هدفين .

13- مصطفى جعفر هدف وحيد

14- محمد أحمد ريعو هدف وحيد .

15- محمد عبد الرحمن هدف وحيد

16- مصطفى عبد ربه هدف وحيد .

17- ماجد عادل هدف وحيد

18- محمد السيد هدف وحيد

19- معتز نصر هدف وحيد

20- احمد علي هدف وحيد .

21- عمرو عزت هدف وحيد .

22- حسن محمد هدف وحيد .

23- احمد صقر هدف وحيد .

24- ياسر ابراهيم هدف وحيد .