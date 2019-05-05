رياضة | المدير الفني لصالات المنيا : سعيد بتحقيق الصعود للممتاز وأشكر مجلس الادارة واللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لصالات المنيا : سعيد بتحقيق الصعود للممتاز وأشكر مجلس الادارة واللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ياسر مصطفي المدير الفني لفريق الصالات بنادي المنيا ، عن سعادته في تحقيق الصعود رسميا قبل ختام لقاءات الترقي بجولتين.

وقال مصطفي المدير الفني لفريق الصالات، بأنه سعيد بهذا الصعود مشيرا إلي أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئوليه، موضحا بأن هناك لاعبان من الفريق يمثلان منتخب مصر وسيحضرون للاحتفال بالرغم من ظروف امتحاناتهم.

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وأضاف بأنه لاول مرة في تاريخ نادي المنيا أن يحقق 11انتصار متتالي في لاعبه الصالات، مشيرا إلى أن كان الإختيار الحقيقي للفريق كان في دوره الترقي، مشيدا في حديثه بفريقي كهرباء القاهره والوراق التي صعدت رسمي للممتاز بفوزها علي كهرباء القاهره بخمسه اهداف لهدف.

وذكر بأن المباراة الأخيرة " تحصيل حاصل "لكن لابد من الانتصار ، خاصه في ظل وجود الجماهير ومجلس الإدارة الذين سيشاهدون هذا اللقاء .

وإختتم تصريحاتة قائلاً " يكفيني أن مدرب الكهرباء قالي انا عايز منك نقطه وكان اللقاء علي ملعب الكهرباء" كما أقدم الشكر للاعبين ومجلس الإداره والجمهور علي المسانده حتي الصعود للدوري الممتاز.