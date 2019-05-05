رياضة | عاجل.. انتهاء أزمة الأهلي وبريزنتيشن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتهاء أزمة الأهلي وبريزنتيشن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الأهلي، في إنهاء الخلاف بين الطرفين خلال الجلسة التي جمعته مع مسؤولي القلعة الحمراء اليوم بمقر النادي بالجزيرة.
وحرص كامل، على التواجد داخل مقر النادي اليوم، لإنهاء الأزمة التي أُثيرت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.
وعقد كامل اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، لوضع حلول بين الطرفين بسبب المستحقات المتأخرة.
واتفق الطرفان على عودة الأمور إلى طبيعتها، وإمكانية دخول بريزنتيشن لتنظيم مباريات الفريق، على أن يتم جدولة المستحقات المتأخرة بموعد محدد.
وكان النادي الأهلي، قرر في الإجتماع الذي عقده ظهر أمس، منع بريزنتيشن من تنظيم مباريات الفريق بداية من لقاء سموحة، بالدوري العام لحين تسديد المستحقات المالية حسب بنود التعاقد.