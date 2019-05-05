رياضة | صلاح أمين يقود تشكيل النجوم أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح أمين يقود تشكيل النجوم أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل النجوم كلا من :-

أحمد ربيع - خالد عبد الرازق - صلاح أمين - إسلام الفار - محمد الشحات - محمود حليمو - أحمد أيمن - محمود فتح الله - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد.



البدلاء :-

أحمد سعيد - جرجس مجدي - نادر الطويلة - طوسين ايميلو - أحمد عبد الفتاح - مهاب ياسر - أحمد رفعت.