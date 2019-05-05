رياضة | استبعاد أجايي أمام النجوم ووليد وجيرالدو على دكة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد أجايي أمام النجوم ووليد وجيرالدو على دكة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام النجوم في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي - هشام محمد - وليد سليمان - رامي ربيعة - جيرالدو - محمد هاني - صلاح محسن.

فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وجونيور أجايي من قائمة المباراة.