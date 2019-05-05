رياضة | ثنائية دياز تقود ريال مدريد لفوز مثير على فياريال بالليجا

حقق نادي ريال مدريد فوزاً مستحقاً على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الأحد وذلك يأتي في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني.

وتقدم نادي ريال مدريد عن طريق ماريانو دياز بالدقيقة "2" قبل أن يتعادل جيرارد مورينو بالدقيقة "11" لنادي فياريال لكن خيسوس فاييخو يُعيد التقدم مجدداً للأبيض بالدقيقة "40".

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وجاء ماريانو دياز بالدقيقة "49" وأحرز هدف ريال مدريد الثالث وهدفه الثاني الشخصي في تلك المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو معقل عشاق الميرينجي.

وسجل خاومي كوستا هدف ثاني لنادي فياريال في شباك تيبو كورتوا بالدقيقة "94" قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة؛ رفع نادي ريال مدريد رصيده إلى النقطة 68 في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الاسباني بينما فياريال يظل في المركز الخامس عشر وفي رصيده 40 نقطة.