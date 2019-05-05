رياضة | حافلة الأهلي تصل بترو سبورت لمواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تصل بترو سبورت لمواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة النجوم.

وعقب وصول حافلة الفريق الأحمر، طلب طاقم حكام الفريقين بقيادة محمد الحنفي الاطلاع على الزي الخاص بها، وحراس المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم في السابعة من مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.