رياضة | عاجل.. الأهلي بالقوة الضاربة أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي بالقوة الضاربة أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجوم بعد قليل على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : وليد أزارو.