رياضة | 3 أندية عربية تدخل صراع المنافسة للتعاقد مع فرانك ريبيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أندية عربية تدخل صراع المنافسة للتعاقد مع فرانك ريبيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من بينهم النصر.. منافسة عربية على ضم ريبيري

أعلن نادي بايرن ميونيخ اليوم الأحد، عن رحيل الفرنسي فرانك ريبيري عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري وذلك بعد مسيرة ناجحة.

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وشارك ريبيري "36 عامًا" في أكثر من 400 مباراة وفاز بالعديد من البطولات مع بايرن منذ انضمامه من مرسيليا عام 2007، وهي 8 ألقاب في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية.

وقال ريبيري في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي: "عندما جئت إلى بايرن ميونيخ، كان حلمًا حقيقيًا لن يكون من السهل أن نقول وداعًا، لكن يجب ألا ننسى أبدًا ما حققناه معًا، لقد فزنا كثيرًا - أكثر من 20 جائزة".

وأكدت شبكة "ESPN" الإسبانية أن اللاعب لازال قادراً على اللعب ولديه عروض من أندية؛ النصر السعودي والدحيل والسد القطري وجلطة سراي التركي.