رياضة | الصفاقسي يشكو نهضة بركان بسبب صافرات الإنذار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يشكو نهضة بركان بسبب صافرات الإنذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النادي الصفاقسي التونسي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاحد، التحقيق في الأحداث التي رافقت إقامته في المغرب قبل مواجهة فريق نهضة بركان في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستيقظ لاعبو الفريق ومسؤولوه فجر اليوم على صافرات الإنذار التي ظلت تدوي أكثر من نصف ساعة في مقر الإقامة دون أن تتضح الأسباب وراء ذلك.

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وقال رئيس فرع كرة القدم بالنادي الناصر نجاح، في تصريح لإذاعة "ديوان" الخاصة، إنهم "اتصلوا بمراقب المباراة الذي حضر لمقر إقامة الفريق لمعاينة ما حدث وفتح تحقيق".

واشتكى مسؤولو النادي منذ وصول البعثة إلى المغرب من "عراقيل" من بينها منع الفريق من التدرب في مدينة الدار البيضاء قبل تحوله إلى مدينة وجدة، وتعطل حافلة نقله من المطار وفقدانه لتجهيزات التدريب في مطار وجدة قبل أن يجري استعادتها صباح اليوم.

ويلتقي الصفاقسي نهضة بركان اليوم الأحد بعد أن كان فاز ذهاباً في صفاقس بثنائية نظيفة.