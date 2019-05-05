انت الان تتابع تفاصيل خبر 6 شركات قطرية شاركت بإنجاز ملعب الوكرة المونديالي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 06:45 مساءً - شهدت أعمال بناء استاد الوكرة، أول ملاعب قطر المشيّدة بالكامل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، مشاركة فاعلة لعدد من الشركات القطرية؛ تماشياً مع أهداف رؤية "قطر الوطنية 2030"، التي تشكّل التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني إحدى ركائزها الأساسية.

ومن المقرر افتتاح الاستاد، الذي جرى إنفاق أكثر من نصف الميزانية المخصصة لبنائه محلياً، في السادس عشر من مايو الجاري، تزامناً مع استضافته المباراة النهائية لكأس أمير قطر 2019.

وتبلغ سعة الملعب المونديالي 40 ألفاً، ويتبع لأحد أعرق الأندية القطرية، وسيحتضن المباريات المونديالية حتى دور الثمانية.

شركتا "مدماك" و"بور قطر"

تولّى أعمال المقاول الرئيسي في مشروع استاد الوكرة تحالف يضم شركتين قطريتين هما: مدماك، وبور قطر، إضافة إلى شركة سكسكو البلجيكية.

وأسهمت شركة مدماك، التي أُسست في ستينيات القرن الماضي، في تطوير وبناء العديد من ملاعب مونديال قطر؛ كاستاد "خليفة الدولي".

كذلك تعتبر شركة بور قطر إحدى الشركات التابعة لشركة الإنشاءات الأسترالية بور، وتعمل في الدوحة منذ عام 2011. فإلى جانب مشاركتها في بناء استاد الوكرة، تسهم الشركة في أعمال شق الأنفاق وبناء سكك الحديد والخط الأخضر من مترو الدوحة.

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شركة "كوستال قطر"

صنّعت شركة كوستال قطر، المتخصصة في أعمال الهندسة، مقاعد استاد الوكرة في مصنعها المتطور في الدوحة. وتصل طاقة المصنع الإنتاجية إلى 500 مقعد يومياً. كما تصنع الشركة مقاعد استاد البيت في مدينة الخور واستاد الريان.

وعملت كوستال قطر في عدد من كبرى المشاريع المحلية مثل مطار حمد الدولي، ومؤسسة قطر، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وأسباير لوجيستكس، واللجنة الأولمبية القطرية.

شركة "صُلب 26"

صنّعت شركة "صُلب 26" الهيكل الفولاذي لاستاد الوكرة، كما أسهمت في مشروع بناء استاد البيت في مدينة الخور. وتضم قائمة المشروعات السابقة للشركة مكتبة قطر الوطنية، ومركز سدرة للطب والبحوث، وأكاديمية الشقب للفروسية.

شركة "إيربان كونسيبت"

نجحت الشركة القطرية في مدّ العشب، الذي استزرع بصورة خاصة لملاعب المونديال، في أرضية استاد الوكرة في زمن قياسي لم يتجاوز 9 ساعات و15 دقيقة.

وتعمل الشركة كمقاول بناء وتصميم، وتتخصص في تنسيق الحدائق والمساحات الحضرية. ولديها تاريخ حافل في تصميم العديد من المشاريع الكبرى، مثل مطار حمد الدولي، ومدينة بروة، وحديقة الأكسجين، وتقاطع راس أبو عبود.

الشركة الوطنية القطرية لألواح الألمنيوم (كيوناب)

نجحت شركة "كيوناب" المتخصصة في أعمال تركيب الواجهات والأسقف في تركيب ما يزيد على 65 ألف متر مربع من سقف الاستاد الذي صممته المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.