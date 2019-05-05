انت الان تتابع أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إصابة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

محمد صلاح

وجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، الجهاز الفني للفراعنة بقيادة خافيير أجيري، بفتح قناة اتصال دائمة مع محمد صلاح نادي ليفربول الإنجليزي؛ للوقوف على حالته وطمأنة محبيه من جماهير الكرة المصرية، وذلك من خلال بيان رسمي من الجبلاية اليوم الأحد، حيث طلب ضرورة مده بالدعم المعنوي المطلوب في هذه المرحلة المهمة من الموسم الكروي، كما طلب أبو ريدة من محمد أبو العلا طبيب المنتخب تقديم تقرير عن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول.

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جاء ذلك بعد الاطمئنان على حالة نجم مصر مساء أمس وقدرته على مواصلة موسمه المتميز، بعدما خرج مصابا خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي مساء أمس، والتي فاز بها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتعرض «مومو» لإصابة قوية في الشوط الثاني من مباراة فريقه الريدز أمام نيوكاسل، في الرأس