الان تتابع رسميا.. الاتحاد التونسي للكرة يحتج على التجاوزات قبيل لقاء نهضة بركان ضد الصفاقسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرباط - الخليج 365:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم، في بيان رسمي، احتجاجه على التجاوزات التي تعرضت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي في المغرب، مؤكدا أنها “لا تليق بسمعة وعلاقة البلدين”.

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى توجيهه خطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المغربي لكرة القدم “عبرنا عن ضرورة التدخل لتسهيل مهام وفد النادي الصفاقسي وعدم مضايقته بأساليب لم نعتدها من الأندية المغربية”.

كما أعلن عن إرسال خطاب إلى “وزارة الشؤون الخارجية التونسية وإعلامها بهذه التجاوزات التي لا تليق بسمعة وبعلاقة البلدين لاتخاذ ما تراه صالحا في الغرض”.

واستيقظ لاعبو الصفاقسي ومسؤولوه، فجر اليوم، على صافرات الانذار التي ظلت تدوي أكثر من نصف ساعة في مقر الإقامة دون أن تتضح الأسباب وراء ذلك.

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وقال الناصر نجاح رئيس فرع كرة القدم بالنادي في تصريح لإذاعة “ديوان” الخاصة، إنهم اتصلوا بمراقب المباراة الذي حضر لمقر إقامة الفريق لمعاينة ما حدث وفتح تحقيق.

واشتكى مسؤولو النادي منذ وصول البعثة إلى المغرب من “عراقيل” من بينها منع الفريق من التدرب في مدينة الدار البيضاء قبل تحوله إلى مدينة وجدة، وتعطل حافلة نقله من المطار وفقدانه لتجهيزات التدريب في مطار وجدة قبل أن يجري استعادتها صباح اليوم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تواصل الممارسات الدنيئةً على وفد النادي الرياضي الصفاقسي ليلة المباراة أمام نهضة بركان وانطلاقًا من الساعة الخامسة صباحًا كل منبهات الصوت الموجودة في الفندق تشتغل بدون سبب”.

يذكر أن الصفاقسي كان قد حقق الفوز على نهضة بركان في مواجهة الذهاب بتونس، بهدفين دون رد.

يشار إلى أن الفائز من الفريقين سيلاقي المتأهل من الزمالك والنجم الساحلي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.