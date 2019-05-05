الان تتابع دوري أبطال آسيا: لقاء الجريحين العين والهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

سيبحث العين الإماراتي، بطل آسيا السابق، عن فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة الهلال السعودي الجريح محلياً غداً الإثنين.

ويعاني العين بشدة هذا الموسم وابتعد تماماً عن صراع اللقب على الدوري المحلي كما بات على أعتاب الخروج المبكر من دوري الأبطال.

وحصد العين نقطتين فقط من 4 جولات ويتذيل المجموعة الثالثة ويأتي الهلال في الصدارة برصيد 9 نقاط وسيضمن التأهل إذا فاز.

وتأثر العين بعدم الاستقرار الفني ورحيل مدربه زوران ماميتش إلى الهلال السعودي في منتصف الموسم ولم يترك المدرب الجديد خوان كارلوس غاريدو البصمة المنتظرة.

لكن غاريدو الذي بات مرشحاً للرحيل عن منصبه في نهاية الموسم الجاري أكد أنه تعاهد مع جميع اللاعبين على بذل قصارى جهدهم في المباريات المتبقية.

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وأضاف غاريدو لموقع العين: “نحتاج إلى جميع اللاعبين خلال تحدياتنا القادمة خصوصاً وأن المرحلة المقبلة ترتبط بمواجهات مهمة وقوية يسطرها التاريخ”.

لكن لا يبدو أن الهلال، الذي أقال ماميتش وتعاقد مع البرازيلي شاموسكا حتى نهاية الموسم بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الفيصلي السعودي، يمكنه تحمل أي تعثر جديد في الوقت الحالي.

وتعرض الهلال لضربتين متتاليتين بالخسارة 0-5 أمام التعاون في قبل نهائي كأس الملك ليقرر إقالة ماميتش، ثم تكررت المعاناة بالهزيمة مع شاموسكا 0-2 أمام النادي ذاته ليترك النصر في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة قبل آخر جولتين.

وسيحاول الهلال ضمان الصعود إلى دور الـ16 في دوري الأبطال حتى ينصب تركيزه فقط على آخر مباراتين في الدوري المحلي أمام الاتفاق والشباب خاصة أن الجولة الأخيرة في دوري الأبطال ستكون في ضيافة الدحيل صاحب المركز الثاني بسبع نقاط والذي يواجه الاستقلال الإيراني ثالث الترتيب بأربع نقاط.

وإذا كان الهلال يريد حسم التأهل مبكراً فإن منافسه المحلي الأهلي سيلعب مع السد يوم الإثنين، وسط صراع مثير على صدارة المجموعة الرابعة.