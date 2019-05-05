الامارات | معاقبة ماجد سرور بالإيقاف والغرامة 50 ألف درهم لبصقه على لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة ماجد سرور بالإيقاف والغرامة 50 ألف درهم لبصقه على لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الأحد بمقر الاتحاد في دبي برئاسة نائب رئيس اللجنة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف لاعب الشارقة ماجد إبراهيم سرور ثلاث مباريات بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 50 ألف درهم لبصقه على لاعب دبا أحمد إبراهيم خلال مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، كما عاقبت اللجنة أيضا مدير فريق دبا جمعة العبدولي بتغريمه 2000 درهم بسبب اعتراضه على قرارات الحكم خلال المباراة.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" لجنة الانضباط استندت في قررها بمعاقبة لاعب الشارقة ماجد إبراهيم سرور بجانب تقرير حكم المباراة الى شريط الفيديو الذي اظهر بوضوح واقعة قيامه بالبصق على لاعب من فريق دبا خلال المباراة".

Advertisements

وأضاف الزيودي" عاقبت اللجنة أيضا لاعب فريق الرديف بنادي الشارقة عبد الرحمن جمعة بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالبصق على لاعب من فريق دبا خلال مباراة الفريقين الأخيرة ضمن دوري تحت 21 عاما".