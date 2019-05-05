شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو» يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة الاتحاد بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندي، والتي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

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الدفاع: أسامة إبراهيم، ريتشارد بافور، محمود متولي، طارق طه.

الوسط: أحمد ايمن، محمود عبدالعاطي «دونجا»، عماد حمدي.

الهجوم: محمد الشامي، بنسون شيلونجو.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمد مجدي، محمد هاشم، إبراهيم عبدالخالق، يحيى زايد، أودا مارشال، وجيه عبدالحكيم، كريم بامبو.