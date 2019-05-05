شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا الموسم القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بسقوطه اليوم (الأحد) في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد الذي كان هبط الى الدرجة الأولى الشهر الماضي، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك توتنهام 70 نقطة في المركز الرابع قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ولم يفز مانشستر إلا مرتين في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، في حين أنهى هادرسفيلد سلسلة من ثمان هزائم متتالية.