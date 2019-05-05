شكرا لقرائتكم إصابة صلاح تخلع قلوب الجماهير المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 18:44

ليلة عصيبة قضتها الجماهير المصرية بعد إصابة نجمها الأبرز هداف الدوري الإنكليزي محمد صلاح في مواجهة فريقه ليفربول ونيوكاسل، إذ طالب رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة رئيس الجهاز الطبي لمنتخب «الفراعنة» محمد أبو العلا بالتواصل بشكل مستمر مع صلاح للاطمئنان على حاله.



وأعرب أبوريدة عن أمله بعدم تأثير إصابة اللاعب على مستواه الفني قبل كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل، إذ يعد صلاح الورقة الرابحة الأهم لتحقيق طموحات الجماهير المصرية في استعادة اللقب القاري الغائب عن مصر منذ عام 2010. وكان صلاح أصيب قبل كأس العالم الأخيرة وغاب عن المواجهة الأولى في مباراة بلاده وأوروغواي، ولم يظهر بمستواه الفني الجيد في مباراتي روسيا والسعودية.

فيما طالب المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي خافير أغيري بتقرير من الجهاز الطبي لفريق ليفربول عن حالة محمد صلاح، لاحتمال استبعاده من المباريات الودية التي تسبق كأس الأمم الأفريقية لتفادي إصابته بإرهاق، وشدد المدرب العام للمنتخب المصري هاني رمزي على حزنه لإصابة صلاح، مؤكداً أن التقارير الطبية المبدئية تشير إلى أن اللاعب سيتعافى قبل بطولة الأمم الأفريقية، لافتا إلى أن الجماهير المصرية تعوّل كثيراً على موهبة صلاح للعودة إلى منصات التتويج، وخصوصاً أن البطولة تقام في مصر للمرة الأولى منذ 2006.