شكرا لقرائتكم رغم تصريحاته عن الزمالك .. صورة "عكوكو" مع كبير مشجعى الأهلى تثير التساؤلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365" على صورة خاصة لإبراهيم راخا صانع ألعاب فريق الرجاء الشهير بـ "عكوكو" مع عم حربى كبير مشجعى النادى الأهلى فى مكتب تامر النحاس وكيل اللاعبين مما يثير علامات استفهام كبيرة عن إمكانية انتقال اللاعب للقلعة الحمراء. وتواجد عكوكو فى الصورة داخل مكتب تامر النحاس أثناء توقيع عقد وكالة فى حضور كبير مشجعى النادى الأهلى والمعروف بتدخله فى بعض الصفقات الحمراء لتثار علامات الاستفهام عن إمكانية تواجد لاعب الرجاء داخل القلعة الحمراء فى المرحلة المقبلة.

راخا مع عم حربى والنحاس Advertisements تأتى صورة عكوكو مع كبير مشجعى الأهلى رغم تصريحات اللاعب بأنه يتمنى الانتقال لنادى الزمالك بعد ترشحيه للعب داخل القلعة البيضاء من جانب رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق. وأصبح السؤال الذي يفرض نفسه حاليا هو هل يناقض إبراهيم راخا تصريحاته بخصوص رغبته فى الانتقال للزمالك ويرتدى قميص الأهلى فى الفترة المقبلة.

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