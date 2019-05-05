مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم اليوم الاحد 5 / 5 / 2019 فى الدوري اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم يحل القلعة الحمراء ضيفاً ثقيلاً على النجوم في ملعب بتروسبورت فى السابعة مساء اليوم الأحد 5 مايو 2019 ميلادياً،، في اللقاء المؤجل من الجولة 29 من الدوري المصري 2018-2019.

مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة برصيد 64 نقطة، مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

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مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم اليوم الأحد ويسعى الاهلى في هذه المباراة لتحقيق الفوز لينفرد بصدارة الدوري مرة أخرى بعد تعادل بيراميدز مع مصر المقاصة في المباراة الماضية بهدف لكل فريق .مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم اليوم الأحد ويأمل الأهلي في حصد اللقب هذا الموسم لمصالحة جماهيره خاصة بعد الخروج من البطولة الإفريقية بهزيمة قاسية امام صن دونز الجنوب إفريقي حيث لم يتبق أمام المارد الأحمر سوى بطولة الدوري هذا العام .مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم وتضم قائمة الأهلي 20 لاعبا هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ومحمد هاني وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وهشام محمد ووليد سليمان وصالح جمعة وعمرو السولية ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور، أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم في الدوري ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء تحت قيادة المدير الفني الأورواجوني مارتن لاسارتي اللقاء بالتشكيل الأتي : محمد الشناوي ، على معلول ، ايمن اشرف ، ياسر إبراهيم ، أحمد فتحي ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، جيرالدو ، ناصر ماهر ، جونيور اجايي ، مروان محسن .مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم اليوم الأحد كما نتوقع أن يبدأ رمضان السيد مدرب فريق النجوم اللقاء بالتشكيل الأتي : أحمد عبد الفتاح ، أحمد ربيع ، محمود فتح الله ، أحمد عبد الواحد ، كريم فؤاد ، محمود حليمو ، إسلام حازم ، محمد همام ، مهاب ياسر ، طوسين أومويلي ، أيمن الغباشي .