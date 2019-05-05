شكرا لقرائتكم كأس مصر .. تعادل سلبي بين الإسماعيلى والاتحاد السكندري فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول التى تجمع بين فريقى الإسماعيلى والاتحاد السكندري حاليا على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

سيطر فريق الإسماعيلى على أغلب مجريات الشوط الأول وهدد مرمى زعيم الثغر بأكثر من كرة خطيرة الذى اكتفى بالتدخل لإفساد الهجمات الصفراء.

وجاءت أبرز هجمات الدراويش الخطيرة فى الدقيقة 20 عن طريق مرتدة خطيرة وانفراد لمحمد الشامي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تألق من الهاني سليمان وتصدى لها بنجاح.

عاد عازفو السمسمية لتهديد مرمى سيد البلد فى الدقيقة 40 عن طريق عبد الرحمن مجدي الذى سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن الهاني سليمان يواصل تألقه وتصدى لها أيضا ببراعة.

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والتقى الفريقان من قبل فى 16 مباراة ببطولة الكأس، فاز الإسماعيلى فى 5 منهم فيما تفوق سيد البلد فى 7 مواجهات، وأحرز الإسماعيلى 17 هدفا، ودخل مرماهم 21 هدفاً.

وتوج الاسماعيلى ببطولة كأس مصرمرتين عامى 1997 و 2000 ، فيما أحرز سيد البلد البطولة فى 6 مناسبات فى 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، و1976، ويحاول الدروايش مصالحة الجماهير بعد الاخفاقات الافريقية والمحلية فيما يتطلع سيد البلد إلى الزحف نحو اللقب الغالى والوصول إلى أبعد نقطة فى المسابقة.