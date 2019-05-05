خربين وكينو والسعيد يقودون بيراميدز أمام المصرى...

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جدة - عمرو شويل أعلن الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لنادى بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها بعد قليل فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وجاءت القائمة كالنحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار - عمرو الميدانى - أحمد أيمن منصور - عمر جابر Advertisements خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبد الله السعيد خط الهجوم: كينو - عمر خربين وتضم دكة البدلاء كلا من: مهدى سليمان - محمد رزق - محمد مجدى "قفشة" - محمد فتحى - على جبر - جون سيفونتيس - كريستيان بينافينتى.

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