شكرا لقرائتكم تشكيل الإسماعيلي والاتحاد السكندري فى ربع نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب الجبل الأخضر فى ربع نهائى بطولة كأس مصر. وجاء تشكيل نادى الإسماعيلى كتالى: محمد فوزى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور وطارق طه، وفى خط الوسط أحمد ايمن - محمود عبد العاطى دونجا - عماد حمدى وعبدالرحمن مجدى، ويقود الهجوم محمد الشامى وشيلونجو. Advertisements فيما جاء تشكيل سيد البلد كالتالى: الهانى سليمان فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق والسيد سالم، أما فى خط الوسط: أحمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور، ويقود خط الهجوم: رزاق سيسيه وخالد قمر. اللقاء بصفارة الحكم المصرى أحمد الغندور، ويعاونه هانى العراقى أول وسيد نافع مساعدين أول وثانى والحكم الرابع مجدى خاطر، والحكم الخامس كلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين.

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