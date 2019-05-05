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جدة - عمرو شويل الزمالك والنجم الساحلي .. محمود عبد العزيز يلعب دور البطولة بتشكيلة الأبيض اقترب لاعب وسط نادي الزمالك محمود عبد العزيز بجوار طارق حامد فى المباراة المرتقبة بعد ساعات قليلة أمام النجم الساحلي فى اياب دور نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية. ويلتقى النجم الساحلي ضد الزمالك فى مباراة اياب نصف نهائي بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية التى ستقام على أرضية ملعب استاد سوسة الأوليمبي فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة. Advertisements كريستيان جروس ونجح محمود عبد العزيز فى اقناع مدرب السويسرى كريستيان جروس فى التواجد بشكل أساسي فى التشكيلة الرسمية للفريق. ونجح محمود عبد العزيز فى اقناع مدرب السويسرى كريستيان جروس فى التواجد بشكل أساسي فى التشكيلة الرسمية للفريق. وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

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