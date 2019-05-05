شكرا لقرائتكم التركي شاكير حكماً لقمة ليفربول وبرشلونة في "أنفيلد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم التركي كونيت شاكير بإدارة مباراة ليفربول الإنجليزي مع ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب على ملعب انفيلد مساء الثلاثاء بعد خسارة ليفربول في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وأدار شاكير ثماني مباريات من قبل لبرشلونة، ولم يسبق للنادي الكاتالوني الخسارة في وجود هذا الحكم، الذي كان شاهدا على فوز برشلونة على يوفنتوس 3 - 1 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015.

وأدار شاكير (42 عاما)، مباراة برشلونة مع أولمبيك ليون الفرنسي في دور الستة عشر للنسخة الحالية من دوري الأبطال بجانب مباراة دور الثمانية بين مانشستر سيتي وتوتنهام. وسبق لشاكير إدارة مباراة واحدة لليفربول جاءت خلال الفوز على باريس سان جيرمان 3 - 2 في دور المجموعات لدوري الأبطال.