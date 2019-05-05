شكرا لقرائتكم فيورنتينا يسقط أمام إمبولي بهدف فارياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق فيورنتينا في فخ الخسارة أمام مضيفه إمبولي صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دييغو فارياس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54. ورفع إمبولي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.