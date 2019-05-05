فيورنتينا يسقط أمام إمبولي بهدف فارياس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق فيورنتينا في فخ الخسارة أمام مضيفه إمبولي صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دييغو فارياس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54. ورفع إمبولي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.
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