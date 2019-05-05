شكرا لقرائتكم شالكه يتعادل مع أوغسبورغ ويضمن البقاء في "بوندسليغا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمن فريق شالكه البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بعد تعادله مع ضيفه أوغسبورغ سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع شالكه رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق سبع نقاط أمام شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر، ومع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري ضمن شالكه البقاء في الدوري بغض النظر عن نتائج آخر جولتين.

في المقابل توقف رصيد أوغسبورغ عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام فرايبورغ. يذكر أن هذا التعادل هو السابع لشالكه في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 17 مباراة. فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لأوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 16 مباراة.