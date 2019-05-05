مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال الموسم المقبل

اسماء السيد - سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه الأحد في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد الذي كان هبط الى الدرجة الاولى الشهر الماضي، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين قبل الاخيرة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت ارتقاء تشلسي الى المركز الثالث ليعزز حظوظه بالعودة الى المسابقة القارية.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك تشلسي 71 نقطة في المركز الثالث وتوتنهام 70 نقطة في المركز الرابع قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

وعلى الرغم من عدم فوزه الا مرتين في اخر 10 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، دخل مانشستر يونايتد المواجهة وهو مرشح للفوز والحفاظ على اماله بالتأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل اقله حتى الجولة الاخيرة، لاسيما انه كان يواجه هادرسفيلد الذي مني بثماني هزائم متتالية.

في ظل اصابة المهاجمين البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي انطوني مارسيال، منح المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير الفرصة للتشيلي الكسيس سانشيز واشركه اساسيا للمرة الاولى منذ مطلع اذار/مارس الماضي.

كانت الافضلية لمانشستر يونايتد الذي نجح في افتتاح التسجيل بواسطة لاعب وسطه الاسكتلندي سكوت ماكتوميني بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد مرور 8 دقائق.

وظن انصار الشياطين الحمر بان فريقهم سيخرج بغلة وافرة من الاهداف، لكن لاعبيه تميزوا بالرعونة امام مرمى الفريق المنافس.

ومن هجمة مرتدة سريعة نجح هادرسفيلد في ادراك التعادل عندما اخطأ لوك شو في تشتيت احدى الكرات لينفرد ايزاك مبينزا بالحارس الاسباني دافيد دي خيا ويسجل في مرماه (60).

ورمى مانشستر يونايتد بكل ثقله في نصف الساعة الاخير وكانت ابرز فرصة له تسديدة لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا في العارضة قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

-تشلسي يقترب من اهدافه-

Advertisements

اما تشلسي، فاكرم وفادة واتفورد وهزمه بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج ليعزز من حظوظه في العودة الى دوري الابطال التي غاب عنها في الموسم الحالي.

وعموما، وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها مدربه ماوريتسيو ساري، فان الفريق يحقق موسما ناجحا حيث بلغ نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية وخسر بصعوبة امام مانشستر سيتي، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ المباراة النهائية للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بعد ان عاد من اينتراخت فرانكفورت بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف النهائي الخميس الماضي.

وصمد واتفورد الذي بلغ نهائي كأس انكلترا، امام الفريق اللندني في الشوط الاول قبل ان ينهار في الثاني وتتلقى شباك حارسه بن فوستر ثلاثة اهداف.

واستهل روبن لوفتوس تشيك التسجيل عندما تطاول برأسه لكرة من ركلة ركنية ليمنح التقدم لفريقه (48). وسرعان ما اضاف المدافع البرازيلي دافيد لويز الثاني من سيناريو مماثل (51).

وحسم الارجنتيني غونزالو هيغواين النتيجة نهائيا لصالح تشلسي بتسجيله الهدف الثالث.

ويلتقي لاحقا ارسنال مع برايتون وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي.

ملخص مباراة هيديرسفيلد تاون ومانشستر يونايتد:

ملخص مباراة تشيلسي وواتفورد: