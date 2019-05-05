فيديوجراف.. بالأرقام.. كشف حساب جروس قبل مواجهة النجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نادى الزمالك فى اختبار صعب أمام النجم الساحلى عندما يلتقى الفريق الأبيض نظيره التونسى فى سوسة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى ببطولة الكونفدرالية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بصعوبة بهدف نظيف. ويسلط ”الخليج 365” الضوء على أبرز ما قدمه السويسرى كريستيان جروس مدرب القلعة البيضاء فى الإنفوجراف التالى: فى الدورى فى الدورى خاض الزمالك تحت قيادة جروس 27 مباراة فاز فى 18 مباراة تعادل فى 6 مباريات خسر 3 مباريات سجل لاعبو الزمالك 54 هدفا.. ثانى أقوى هجوم فى الدورى Advertisements استقبلت شباك الزمالك 23 هدفاً.. ثانى أقوى دفاع يحتل الزمالك المركز الـ 3 بجدول الدورى برصيد 60 نقطة فى كأس مصر فى كأس مصر خاض مباراتين وفاز فيهما فى أفريقيا فى أفريقيا فاز فى 7 مباريات تعادل فى 5 مباريات خسر مباراة واحدة سجل لاعبو الزمالك 23 هدفا استقبلت الشباك البيضاء 7 أهداف

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