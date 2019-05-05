شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 0/0 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلي و الاتحاد السكندري بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر .
جاءت أحداث الشوط بطيئة ومملة من جانب الفريقين ولم تظهر أى هجمات على المرميين بسبب التحفظ الشديد الذى فرضه المديرين الفنيين ، ورغم محاولات لاعبى الأتحاد فى إحراز هدف السبق إلا أنهم فشلوا فى بناء أى هجمة على مرمى الإسماعيلى .
و اعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر تشكيل فريقه لمواجهة اليوم :
حراسة المرمى : محمد فوزى
خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه
خط الوسط : أحمد ايمن - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عبدالرحمن مجدى
خط الهجوم : محمد الشامى - شيلونجو
على مقاعد البدلاء:
محمد مجدي - محمد هاشم - إبراهيم عبد الخالق - يحيى زايد - أودا مارشال - وجيه عبد الحكيم - كريم بامبو
بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي :
حراسة المرمى : الهانى سليمان
خط الدفاع : محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم
خط الوسط : احمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور
خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر
يدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور ، يعاونه كلا من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثانى ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامسا
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