شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 0/0 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلي و الاتحاد السكندري بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر .

جاءت أحداث الشوط بطيئة ومملة من جانب الفريقين ولم تظهر أى هجمات على المرميين بسبب التحفظ الشديد الذى فرضه المديرين الفنيين ، ورغم محاولات لاعبى الأتحاد فى إحراز هدف السبق إلا أنهم فشلوا فى بناء أى هجمة على مرمى الإسماعيلى .

و اعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر تشكيل فريقه لمواجهة اليوم :

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه

خط الوسط : أحمد ايمن - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عبدالرحمن مجدى

خط الهجوم : محمد الشامى - شيلونجو

على مقاعد البدلاء:

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محمد مجدي - محمد هاشم - إبراهيم عبد الخالق - يحيى زايد - أودا مارشال - وجيه عبد الحكيم - كريم بامبو

بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم

خط الوسط : احمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر

يدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور ، يعاونه كلا من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثانى ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكلاً من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامسا