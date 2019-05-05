شكرا لقرائتكم خبر عن لطشة شلتوت.. لماذا يفاجئ لاسارتى الأهلاوية.. ويلخبطهم؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المفاجأة.. تبقي كلمة ينتظرها البعض سارة، وأخرين يخشون أن تأتى المفاجأة على غير ما يشتهى المتفاجئ؟!

الكلمة نفسها تستخد كثيرًا حين يريد شخص ما.. أو مجموعة ما، أو إدارة ما.. وكذا مءسسة ما، إيصال جديد يحمل ما هو سار ومبهج.. فى المفاجأت الايجابية!

العكس.. بالعكس حين تحمل المفاجآة ما يزعج أو ربما يزلزل المتلقى!

هنا يمكن الاشارة لاى كلمة.. أو وصف مفاجأة بالمعنى السار أنتظرته الجماهير الأهلاوية كثيرًا من مستر لاسارتى المدير الفنى للاحمر والذين معه؟!

الأهلاوية أنتظروا.. أن يفاجئهم لاسارتى بعودة الهدافين للتهديف مثل أزارو وأجايي أو ان يلعب الشحات بنفس الأداء الذى كان عليه وقدمه مع العين الإماراتى أو حين لعب مع المقاصة فى أقل تقدير ولكن.

ولكن لماذا !؟!

تأتى مفاجآت لاسارتى للاهلاوية غير مريحة فى أقل تقدير إذا لم يكن الأغلب الأعم منها مزعج ولولا رقابة المشرف العام على الكرة محمود الخطيب رئيس النادى المفوض من مجلس الإدارة بالشأن الكروي لمقادير الأمور وجلساته شبه الدائمة ما ارتفع الحافز وزادت نسب الطموح داخل الفريق الأول.

مع لاسارتى ..وبالتوفيق فى الأمور الكروية هناك غياب كامل للتدريبات المنفردة ..لا يمكن اعفاء المدير الفنى واللذين معه أسبابه لان تدريب مهاجم مثل أزارو على تسديد 50 أو 100 كورة .. ومعالجة ضربات الرأس بـ 50 كوره كمان.

هى عمل المهاجم الاساسى قبل المران الجماعى ..مش كده.

نفس الحاله مع اجايي.

Advertisements

أيضا ودون تفكير تطبق على باقى المهاجمين فلا يقع منك صلاح محسن فاكرينه ؟!.

طيب هل هذا عمل رئيس النادى حتى لو كان الخطيب مشرف.

اللاغرب أن يفاجئ لاسارتى الاهلاوية بالاستمرارا فى.

الدفع بـ أيمن أشرف المخلص و المجتهد فى مكان الظهير الثالث، "مساك " رغم عودة الدولى جداً رامي ربيعه ؟| طيب .. فين المساعدين و الجهاز.. وكده ؟!

كما مفاجأة من مفاجأت لاسارتي : أن يسمح بعودة محمد الشناوي بدلاً من استكمال لعب على لطفي.. خاصة بعدما تألق.. و إذا قيل: أنه الاساسي، نقول: ماشي.. إنمال لا يلعب لمجرد الخوف من استمرار على لطفي و خطا منه يتحمله الجهاز.. فتلك أسباب غير أهلاوية ؟!

أغرب المفاجأت.. مثل برنامج أغرب القضايا ..كده فكانت عدم اهتمام لاسارتي بالدفع بالكثير من اللاعبين لترضية البعض أو معالجة التواء "البوز" التكشيره يعني ؟! محمد هاني + ناصر ماهر + صلاح محسن ..وغيرهم ؟! ، كلها مفاجأت تحتاج لإكمال المهام الإحترافية لـ " لاسارتي "؟!

المهام هي: تدريب منفرد و أدوات حديثة وهي غير موجودة .. وعلى مليون فكرة الإدارة لا يمكن أن تشتريها دون طلب ؟!

الأهلاوية يستغربون ..ويبحثون عن أسباب لوجود طاقم تدريبي مكون من لاسارتي و 4 أو 5 مساعدين بينما المتعارف عليه أن يكون هناك: كوتش .. و كوتش إسطاف ..حاجة بتاع 12 إلى 15 فرد، لا يوجد بينهم مسمي مدرب عام و مدرب ؟!

أى والله كده.. الأجهزة المحترفة = كوتش + ترينر – مدرب يعني – تجده لا ينزل من على ودن الكوتش .. و الباقيين "إسطاف" .. كل الأهلاوية باتوا حذرين من كلمة مفاجأة حين تسبق أي كلام لـ "المدير الفني لاسارتي".