شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يقود وسط الزمالك أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" فى منطقة وسط ملعب الأبيض، خلال مواجهة النجم الساحلى التونسى التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر جروس استمرار محمود عبد العزيز فى وسط ملعب الزمالك، بمباراة الإياب أمام الفريق التونسى، خاصة بعدما قدم اللاعب أداءًا مميزًا فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب، وإنتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.