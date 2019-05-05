شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خربين يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول "الهدية" من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم السورى عمر خربين مهاجم بيراميدز بالهدف الأول لفريقه أمام المصرى، فى الدقيقة 4 من عمر المباراة المقامة حالياً بينهما والمؤجلة من الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز باستاد الجيش بالسويس.

واستغل خربين خطأ سعيدو سنبورى لاعب المصرى الذى قام بإرجاع الكرة تجاه حارس مرماه ليخطف المهاجم السورى الكرة وينجح فى مراوغة الحارس وتسديد الكرة فى شباك الفريق البورسعيدى.

ويسعى بيراميدز فى هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز لتعويض خسارة نقطتين مهمتين فى الظهور الأخير بالتعادل مع مصر المقاصة، بينما يطمح المصرى لتحقيق الفوز لتأمين المركز الرابع.