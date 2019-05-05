شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة النجم.. حكاية 25 مباراة جمعت الزمالك بالأندية التونسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم ، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية ، فى المباراة التى تقام بالملعب الاوليمبى بسوسة .
ويعد تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية متوزان من حيث مرات الفوز و التعادلات و الخسارة ، حيث ألتقى الزمالك مع أندية تونس ،فى 25 مباراة ، مع أندية كل من الصفاقسى و الأفريقى و النجم و الترجى.
- فاز الزمالك فى 13 مباراة و خسر فى 6 و تعادل فى 6 مرات ، وأحرز لاعبوه 37 هدف فى شباك الفرق المنافسة ، مقابل 31 هدفا هزت شباك الأبيض.
- التقى الزمالك مع الصفاقسى فى 6 مباريات فاز فى 4 مباريات و تعادل فى واحدة ، و خسر فى واحدة
- كما واجه الزمالك الترجى التونسى فى 6 لقاءات حقق الفوز فى 3 مواجهات و تعادل فى 4 وخسر فى لقاء واحد فقط
- وبالنسبة لمواجهات الزمالك مع النجم الساحلى فقد التقى الفريقان 7 مباريات فاز الأبيض فى 3 مباريات، و تعادل فى واحدة بينما خسر فى 3 مباريات
- وسبق والتقى الزمالك مع الأفريقى التونسى 6 مباريات فاز فى 3 وخسر فى مثلها.
- آخر مباراة جمعت الزمالك مع أندية تونس كانت أمام النجم الساحلى يوم 28 أبريل فى مباراة الذهاب وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا.
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