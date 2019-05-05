شكرا لقرائتكم خبر عن كينو يقود هجوم بيراميدز أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من.. حراسة المرمى : أحمد الشناوى خط الدفاع : رجب بكار - عمرو الميدانى - أحمد أيمن منصور - عمر جابر Advertisements خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبد الله السعيد خط الهجوم: كينو - عمر خربين. أما البدلاء: مهدى سليمان - محمد رزق - محمد مجدى "قفشة" - محمد فتحى - على جبر - جون سيفونتيس - كريستيان بينافينتى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كينو يقود هجوم بيراميدز أمام المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.