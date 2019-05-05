شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال vs بيراميدز = 3 مكاسب وتعادلان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الخامسة والنصف مساء اليوم يلتقى فريق المصرى مع نظيره بيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز باستاد الجيش بالسويس.
وتٌعد مباراة اليوم السادسة بين إيهاب جلال وبيراميدز، حيث سبق والتقى جلال مع الفريق المنافس 5 مرات من قبل، منها 4 مرات بمسماه القديم "الأسيوطى" قبل أن يتغير إلى بيراميدز، ومباراة واحدة بمسماه الجديد.
فاز إيهاب جلال على بيراميدز فى 3 مواجهات حينما كان مديرا فنيا للمقاصة، وجاءت النتائج 2/1، و 3/2 ، و 3/2 .
وعندما تولى تدريب إنبى التقى مع الأسيوطى مرة واحدة انتهت بالتعادل السلبى، وبعد تولى مهمة تدريب المصرى التقى مع الفريق فى الدور الأول وانتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثية لكل منهما.
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