تعرف على تشكيل الإسماعيلى والاتحاد بالكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريقا الإسماعيلى والاتحاد السكندرى على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر. وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، تشكيل فريقه لمواجهة ازعيم الثغر وجاء كالتالى: حراسة المرمى: محمد فوزى خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمود متولى- ريتشارد بافور - طارق طه خط الوسط : أحمد ايمن - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عبدالرحمن مجدى خط الهجوم : محمد الشامى - شيلونجو على مقاعد البدلاء: محمد مجدى، محمد هاشم، إبراهيم عبد الخالق، يحيى زايد، أودا مارشال، وجيه عبد الحكيم، كريم بامبو. Advertisements بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان خط الدفاع : محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم خط الوسط : أحمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر يدير اللقاء تحكيميا أحمد الغندور، يعاونه كل من هانى العراقى مساعد أول وسيد نافع مساعد ثانى ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل وعاطف حسين حكماً خامساً.

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