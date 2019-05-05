شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"الأهلى والنجوم" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين الأهلى والنجوم والمحدد لها السابعة مساء اليوم الأحد، فى إطار مؤجلات الجولة الـ 29 بالدورى الممتاز على ملعب استاد بتروسبورت.

ويسعى الأهلى فى هذه المواجهة لتحقيق الفوز لمواصلة سلسة الانتصارات من أجل التتويج بلقب الدورى، بينما يطمح النجوم فى تكرار سيناريو مفاجأة الفوز على الزمالك فى الدور الأول أمام المارد الأحمر.

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ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الأهلى والنجوم " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: