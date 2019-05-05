موعد مباراة الأهلي والنجوم لقاء(القمة والقاع) بالدوري الممتاز وتشكيل الأهلي المتوقع

المتابعين الأعزاء يسعدنا عبر موقعنا عرب فور نيوز المميز أن نقدم لكم التقرير الخاص بلقاء الأهلي والنجوم، ضمن المباريات المؤجلة للنادي الأهلي من الأسبوع ال29، ونرصد لكم في التقرير موقف الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز المصري، الذي دخل مراحله الحاسمة وتشكيل الأهلي المحتمل للقاء .

يدخل الأهلي اللقاء وعينه علي الثلاث نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2018/2019، والذي يتصدره الأن بيراميدز قبل هذا اللقاء بفارق الأهداف عن الأهلي، ولكن الأهلي له مبارتان أقل من بيراميدز ، والمباريات القادمة للأهلي في مسابقة الدوري هي مباريات كؤس، يدخلها بشعار الفوز فقط، والفوز بلقب الدوري في يد الأهلي وهو صاحب الحظ الأوفر، شرط أن يفوز في جميع المباريات المتبقية، دون النظر لنتائج الفرق الأخري ورصيد الأهلي 64 نقطة.

النجوم يدخل المباراة وهو متذيل ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد25 نقطة، ومهدد بالهبوط ويسعي من خلال اللقاء بالخروج بنتيجة إيجابية، ولو بنقطة قد تكون طوق النجاة له في البقاء بالدوري.

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التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

حراسة المرمي (محمد الشناوي)

خط الدفاع( ياسر إبراهيم،أيمن أشرف، علي معلول،محمد هاني)

خط الوسط(حمدي فتحي،عمرو السوليه،رمضان صبحي ،جونيور أجايي ،جيرالدو)

الهجوم (وليد أزارو)

موعد المباراة والقنوات الناقلة وملعب اللقاء

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الأهلي *النجوم السابعة مساءً بترو سبورت أون سبورت*النيل للرياضة

وفي نهاية التقرير نرجو أن ينال إجتهادنا رضاكم، ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة.