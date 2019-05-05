Zamalek Live مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار اون لاين you tube ماتش الزمالك والنجم...

مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر, يستقبل ملعب سوسة الأوليمبي واحدة من المباريات الهامة بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم الأحد الموافق 5- مايو- 2019 في إطار مباريات العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 ولهذا يبحث جميع عشاق كرة القدم والفريقين عن مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة اون لاين, مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت اليوم مجانا في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ونعمل على تقديم خدمة متميزة لجميع متابعينا حيث نوفر لكم مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار اليوم، اللقاء الذي يبحث من خلالة الفارس الأبيض لتخطي هذه العقبة عندما يعتمد الفريق المستضيف النجم الساحلي على عامل الأرض والجمهور.

الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر

وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة اون لاين اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب وبغداد وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة اون لاين, يلا شوت, كورة ستار, كورة جول, الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يوتيوب, كورة لايف، وجاء تشكيل الزمالك المتوقع اليوم لمواجهة النجم الساحلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف إبراهيم “أوباما” (محمد إبراهيم) – محمود عبد المنعم “كهربا”

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الهجوم: عمر السعيد

القنوات المفتوحة الناقة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر مجانا

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة ARENA SPORT / القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم قناة تونس الوطنية الأرضية على نايل سات تردد 10795 رأسي معدل الترميز 27500.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار

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الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة اون لاين

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية حسب المواعيد الموضحة بعالية وقبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة سنوفر لكم مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار, كورة لايف, كورة جول, يلا شوت الجديد.